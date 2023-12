Victor Osimhen | Calciatore dell’Anno 2023 | “Condivido il premo con Kvara e i miei compagni”

(Di martedì 5 dicembre 2023), attaccante del Napoli, vince ilal Gran Galà del Calcio, dedicando il premio alla squadra., attaccante del Napoli, è stato premiato comeal Gran Galà del Calcio, dedicando il riconoscimento ai suoidi squadra, all’ex allenatore Luciano Spalletti, alla società e ai tifosi.e la Dedica a Napoli Un Premio Condiviso con la Squadra, centravanti nigeriano del Napoli, ha espressamente condiviso il suo premio dicon la squadra e in particolare con Khvichatskhelia, noto ...

Altre News in Rete:

Liverpool e Chelsea, niente Osimhen: duello da 80 milioni per un altro bomber

Commenta per primo Liverpool e Chelsea hanno seguito a lungoin vista del prossimo mercato invernale ma il rinnovo pronto per essere firmato col Napoli ha allontanato le due squadre dal centravanti nigeriano spostandole in un duello da 80 milioni ...

Tmw - Rinnovo Osimhen, tutti i dettagli: clausola e una promessa con Calenda Tutto Napoli

Napoli, De Laurentiis annuncia: "Osimhen sta per firmare il rinnovo di contratto" Sky Sport

Ag. Osimhen dopo il premio: "Annata incredibile con lo storico scudetto, complimenti!"

Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, ha scritto un post sui social: "Victor Osimhen premiato dall’AIC come miglior attaccante e miglior giocatore in assoluto della stagione 2022/2023.

Osimhen miglior giocatore del 2023: "Un premio per tutta Napoli, lo condivido con Kvara"

La dedica del centravanti nigeriano, premiato per quanto fatto la scorsa stagione con la squadra d Luciano Spalletti.