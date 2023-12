Il paradiso delle signore 8 | ritorna Marta e collabora con Tancredi

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo due anni di assenza, ecco cheGuarnieri tornerà a movimentare le nuove puntate de Il8 finendo perre con il cugino. All'epoca la donna lasciò Milano, ponendo fine alla love story con il marito Vittorio Conti, per stabilirsi a New York. Nella Grande Mela,ha potuto coltivare la sua passione per la fotografia oltre che a ritrovare se stessa abbattendo quel conflitto interno che l'aveva colpita in pieno. Attraverso un'intervista e una dichiarazione in prima linea, rilasciata sui social, l'attrice che interpretaha fatto sapere la data precisa del suo ritorno sul piccolo schermo di Rai 1 e cosa succederà quando il suo personaggio rientrerà a Milano annunciando dei cambiamenti ...