Il calciatore di B di novembre 2023 | Fabio Depaoli

(Di martedì 5 dicembre 2023)è stato il mese del sollievo per la Sampdoria. Tre vittorie su tre partite disputate in campionato, tutte e tre contro squadre che teoricamente ambiscono ai playoff per giocare la prossima stagione in Serie A, ovvero Palermo, Modena e Spezia (che in realtà al momento è penultimo in classifica, pur essendo sceso dalla Serie A proprio in questa stagione). Tre vittorie che risollevano lo spirito e l’ambizione della Samp, quindi, ma soprattutto la classifica. Adesso la squadra di Andrea Pirlo è per lo meno appena fuori dalla zona playout, e con un po’ di incoscienza potrebbe quasi guardare a quella playoff, che alla fine dista otto punti – tanti ma non troppi a questo punto della stagione. «C’è tutto il tempo per risalire ma dipende solo da noi, da quello che vogliamo essere e quello che vogliamo fare», ha detto Pirlo prima dell’ultima sfida con il Brescia, che la ...