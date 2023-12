Cairo brucia sul tempo De Laurentiis | il Torino si fionda sul pallino del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Calciomercato, potrebbe sfumare l’approdo del giovane attaccante in maglia azzurra a causa dell’inserimento delIldi Mazzarri ha rimediato una brutta sconfitta, in casa contro l’Inter, per 0-3. Ad incidere particolarmente, oltre alle discutibili decisioni del direttore di gara Davide Massa, sono state le defezioni in fase difensiva del club campione d’Italia in carica. Il mister toscano è alle prese con una vera e propria emergenza. Con Mario Rui, Olivera e Zanoli ai box si è ritrovato costretto ad adattare Natan terzino sinistro contro l’Inter, stessa sorte per Juan Jesus contro il Real Madrid. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo per individuare profili interessanti sul mercato. Gli uomini di mercato delperò non si stanno occupando solo della questione terzino sinistro. ...