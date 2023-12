Ue | Gentiloni | ' accordo su patto stabilità possibile e necessario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'. Ricordiamoci dove siamo e verso cosa andiamo. La crescita è bassa. Ci aspettavamo una recessione, dunque sarebbe potuta andare peggio. L'Unione nel suo insieme cresce ancora, ma ci sono dieci Paesi in recessione. L'inflazione cala più del previsto, in alcuni Paesi è bassissima, in altri siamo di nuovo all'inflazione negativa. La cosa straordinaria è che il mercato del lavoro va ancora bene, merito anche dei fondi europei. Ma in Paesi come l'Italia il debito è troppo alto e anche da noi la crescita troppo bassa". Lo dice alla Stampa il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo, parlando deldi, su cui decideranno i ministri finanziari europei giovedì prossimo a Bruxelles. ...