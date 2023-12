De Laurentiis sceglie i giorni giusti per recuperare il centro della scena Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023) Antonio Corbo sulle pagine disottolinea oggi la perfetta e consueta strategia di Aurelio De“Con la fantasia dell’uomo di cinema Aurelio Deperil”. Il presidente del Napoli lo fa parlando di due temi fondamentali per i tifosi azzurri. Innanzitutto il rinnovo di Osimhen che si attende oramai da quest’estate. E poi la quesitone stadio, riaprendo la disputa con il Comune per la concessione dell’impianto e il suo ammodernamento. Deè famoso per le sue scene madri da protagonista, ma in questo caso, precisa Corbo, la sua è una strategia intelligente “Ma i due annunci rientrano in una intelligente strategia. De ...