Benfica-Inter 3-3 | azione e reazione | i nerazzurri portano a casa un punto dal Da Luz

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Al Da Luz, il match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Da Luz,si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.3-3: sintesi e moviola 99? – Termina qui la partita del Da Luz. 98? – Ultimi due cambi per il: dentro Chiquinho e Gouveia, fuori Joao Mario e Rafa Silva. 95? – PALO– Barella va a botta sicura e colpisce il legno. 90? – Nove minuti di recupero. 89? – Occasione: in contropiede Rafa prova il destro, pallone che si spegne sul fondo. 88? – Terzo cambio per il: ...