Pessima disavventura per l’ex Napoli | è successo all’estero

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le disavventure a quanto pare non accadono solamente a, nonostante il disegno di alcuni mass media. La SSCha stravinto il campionato lo scorso anno, uno scudetto inaspettato, che ha portato la firma indelebile di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, che nell’estate più complicata ha trovato il coraggio di attuare una rivoluzione inattesa e tanto criticata. Gli addii di capitan Insigne, quello inatteso di Mertens, miglior marcatore della storia partenopea, per concludere infine con quello di Koulibaly, ritenuto forse l’unico vero e proprio incedibile da parte dell’attuale commissario tecnico della nazionale italiana. Nonostante ciò, complici scelte interessanti, rivelatesi poi geniali, ilè riuscito a conquistare rapidamente la vetta, per poi scavare nel giro di pochi mesi un solco irrecuperabile tra sé e le ...