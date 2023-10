Tragedia a Mestre pullman di linea precipita da cavalcavia un bilancio provvisorio parla 21 vittime

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Venezia - Era undiquelloto da unsullaferroviaria. Il bus ha fatto un volo di circa 10 metri: L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 suldella bretella che daporta verso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di, incendiandosi. Alcune delle primerecuperate sarebbero morte carbonizzate. E' di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, ildell'incidente avvenuto a/Marghera ...