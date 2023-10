Tragedia a Mestre | bus precipita dal cavalcavia e prende fuoco | 21 morti e decine di feriti

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - "Non posso che esprimere il mio profondo dolore per la gravissima tragedia di Mestre , costata la vita a decine di ...

.... Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa'.Unaimmane". Continua a leggere su Tg. La7.it - Il pullman precipitato dal cavalcavia di, nel quale sono morte più di venti persone, non svolgeva servizio di linea - come appreso in ...

Tragedia a Mestre, pullman precipita dal cavalcavia: il video dei soccorsi La7

Bus precipita da cavalcavia, tragedia a Mestre ilmattino.it

Roma, 3 ott. (askanews) – Un bus è precipitato intorno alle 20 dal cavalcavia Vempa a Mestre in provincia di Venezia, dopo aver toccato i fili dell’elettricità, facendo un volo di circa 10 metri. Il s ...Dopo la tragedia di Mestre, nella quale sono morte almeno 21 persone dopo che un pullman è precipitato da un cavalcavia, è stato attivato immediatamente dall'Usl 3 di Venezia ...