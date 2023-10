Superlega sì | Superlega no | nel calcio per soldi si ribalta tutto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Certo che ai vertici delmondiale ci stanno sempre di quei soggetti. Infantino, Ceferin. Che alla fine vai tu a capire cosa stanno pensando. L’ultima notizia, smentita, ma chissà se è vera oppure no, è che la Uefa si sarebbe messa in testa un’idea meravigliosa, ovvero fare effettivamente quellafinora avversata con gran stracciare di vesti: nemmeno un anno fa davamo conto degli scazzi tra i club eretici, la Juventus, il Real Madrid, il Barcellona, coi capi Fifa e Uefa, entrambi controllati da emiri e sceicchi, a giurare: non si farà mai. Dopo alcune diatribe legali e in particolare una sentenza del Tribunale di Madrid che all’inizio del 2023 pendeva, in riesame, tutta dalla parte dei club italiano e iberici, dalla Spagna ci fanno sapere che Ceferin si sarebbe convinto: allora la facciamo noi e la facciamo a modo ...