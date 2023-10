Juventus | Paolo Esposito attacca | “Vince solo se ruba come contro il Lecce Per questo è la squadra più…”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Domenica scorsa laha pareggiato 0-0 sul campo dell’Atalanta, con molti tifosi bianconeri che hanno criticato aspramente la prestazione della loro, prendendosela soprattutto con il tecnico Massimiliano Allegri. Il giornalista (tifoso del Napoli) e conduttore della trasmissione “Area di rigore“,, è stato molto duro nei riguardi della “Vecchia Signora” e non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lapareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, lascappa in testa alla classifica Calciomercato, Chiesa nel mirino del Newcastle., quanti soldi sono stati ...

L' Under 14 del Milan si è aggiudicata il 'Memorial Paolo Rossi', schiantando 0-3 la Juventus in appena nove minuti

... Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di Sane Giulia Turcati, ... Corporate Communications & Public Affairs Manager diFootball Club. Intervengono inoltre il ...Il giornalista (tifoso del Napoli) e conduttore della trasmissione ' Area di rigore ',... salva il sedere ad una, come sempre senza un' idea di gioco! Vero Allegri Perché tu non sai ...

Paolo Esposito: 'La Juve è la squadra più odiata d'Italia da sempre, e c'è un motivo' AreaNapoli.it

Primavera 1 TIM | Un grande Verona batte la Juventus a Torino Hellas Verona

Terza sconfitta consecutiva per la Juventus Primavera di Paolo Montero. Al JTC di Vinovo, i bianconeri sono caduti 3-2 per mano dell'Hellas Verona. Non serve a nulla la ...Paolo Sammarco, tecnico del Verona Primavera, ha così parlato ai canali del club gialloblù dopo il 3-2 in casa della Juve Primavera. LE PAROLE – «Siamo molto felici perchè la squadra ha combattuto, qu ...