Dieci anni fa la tragedia di Lampedusa | morirono oltre 368 migranti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le bare allineate in un hangar sono, forse, l'immagine più emblematica della strage didel 3 ottobre 2013 quando un barcone fatiscente, salpato da Misurata, in Libia, carico di...

Lo studio è stato pubblicato alla vigilia della Giornata nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, il 3 ottobre. Istituita per legge nel 2016 è ...

“Ricordiamo oggi con profonda commozione il tragico naufragio di Lampedusa di dieci anni fa, in cui persero la vita 368 persone. Da allora troppe ...

Ma il dolore, dopo 10, è ancora vivo. Da allora, ogni anno, il 3 ottobre si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Immigrazione; un'emergenza ancora oggi drammaticamente ...Nel decennale del naufragio di Lampedusa, si è svolta davanti all'isola dei Conigli, la cerimonia in ricordo delle 368 persone che persero la vita in quel tratto di mare. Una corona di fiori è stata ...

Lampedusa 10 anni dopo: «Basta morti invisibili» Avvenire

Dieci anni fa il naufragio di Lampedusa, Pietro Bartolo: 'Quel bambino morto mi torna in sogno e mi rimprovera: 'Perché non mi hai salvato'' Repubblica TV

«L’anno scorso è stata accolta la richiesta di finanziamento avanzata dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e abbiamo individuato alcune zone strategich ...Quando nel 2021 i Maneskin cominciavano la loro scalata al successo mondiale, complice la vittoria all’Eurovision Song Contest con “Zitti e buoni”, per la critica internazionale lei era già una “next ...