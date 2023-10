Correa delude al Marsiglia | Dugarry attacca | “Sembra un treno merci”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Tucunon sta ingranando nella sua nuova avventura al. L’ex Inter, ceduto dai nerazzurri dopo due anni tra molte più ombre che luci, fin qui non è in grande spolvero nemmeno in Francia e Christophe, nel commentare le sue prestazioni, è andato all’attacco a RMC Sports: “In questo momento questo ragazzo è stranamente assente. Mi spiace, ma gioca a due all’ora, è un! Come fa a dribblare qualcuno con quel ritmo? Quando accelererà?”. SportFace.

Molti giocatori di proprietà dell’ Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Non si registrano movimenti in Serie A, ...

Per il calciatore ex Inter, fin qui appena cinque presenze in campionato di cui solo tre da titolare in Ligue 1

Marsiglia, Dugarry su: "Mi spiace, ma gioca a 2 all'ora" "In questo momento questo ragazzo è stranamente assente. Mi spiace, ma gioca a 2 all'ora, è un treno merci! Come fai a dribblare ...Roma: Abraham, Belotti di più . Napoli, il flop è come cercare l'ago in un pagliaio. Anche ...5 : in quel reparto là se la vede con 3 colossi dell'attacco e alla fine ci resta secco, in ...

Marsiglia, Correa delude: “Sembra un treno merci, va a 2 all’ora” ItaSportPress

Intermania, Pavard e Thuram bene bene: criticati Skriniar e Correa, i ... Calciomercato.com

Inter, non e' iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Joaquim Correa con la maglia dell'Olympique. Dugarry lo attacca a testa bassa.Correa ha quindi deluso ancora anche nell’ultima uscita, e dovrà presto provare a dare una scossa alla propria annata per uscire dal limbo di una fase di carriera complicata e ad oggi anche ricca di ...