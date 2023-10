Pechino Express 11 | un’ex Vippona del Gf Vip 7 bocciata ai casting? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione del game show condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca,, che negli anni ha riscosso un successo sempre maggiore, incantando i telespettatori con le immagini di luoghi esotici e inesplorati e divertendo allo stesso il pubblico con le avventure e le disavventure dei concorrenti in gara. Per quanto riguarda il cast della prossima edizione, al momento, sono trapelate solo indiscrezioni e nessuna conferma: si è vociferato, infatti, che tra i viaggiatori della nuova edizione ci possano essere i cantanti Aka7even e LDA, uniti da un profondo legame di amicizia, ma anche Jake La Furia, Enzo Salvi e Nicola Ventola. Di recente alla rosa dei papabili concorrenti si era aggiunto anche Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, il quale però avrebbe dovuto rinunciare a partecipare per via ...