Monreale | protesta dei cittadini sulla Sp57 | sit-in per chiedere maggiore sicurezza

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– Venerdì 6 ottobre il movimento “Insieme per Boccadifalco” e i residenti di San Martino delle Scale, Piano Geli e Valle Paradiso scenderanno in strada perre contro le precarie condizioni diin cui versa la, strada provinciale che collegaa Palermo. Un sit-in è stato organizzato per le ore 16.00 (live.it)