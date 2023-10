(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Oggi celebriamo la Festa dei, un'occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. Isono, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci ...

Lo scrive sui social la premier Giorgia, pubblicando una foto in cui sorride assieme alla sorella Arianna e alla loro nonna Maria. "In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i, ...paterni di Caserta e materni originari della Germania, è forse a quest'ultimo ramo che Cioffi ... pensiamo a Fabrizio, primo clarinetto della Scala, che qui ha suonato in agosto con il ...

Meloni celebra la giornata dei nonni con la foto della sua Maria: «Sono le colonne portanti» Corriere della Sera

Meloni, i nonni tesori viventi, modelli di saggezza e affetto - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il 2 ottobre di ogni anno si celebra in Italia la Festa dei Nonni, una giornata dedicata a celebrare l'importante ruolo di queste figure all'interno delle famiglie. Quest'anno anche ...La presidente del Consiglio celebra la giornata dedicata ai nonni postando una foto con la sorella Arianna e la nonna Maria. I messaggi di Salvini, La Russa e Lorenzo Fontana ...