“Con lui in hotel” Sonia Bruganelli pubblica un video e tutti notano quell’uomo nella sua stanza

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023)in compagnia di un uomo a Parigi. La famosa ex di Paolo Bonolis continua a far parlare di lei e dei suoi presunti nuovi fidanzati, facendo impazzire il gossip. La donna, originaria di Jesolo, in provincia di Venezia, è cresciuta in un contesto di cui si sa poco e niente, poiché ha cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori per gran parte della sua giovinezza. La 49enne è stata prevalentemente lontana dai riflettori prima di incontrare Paolo Bonolis. >> “Ciao”. Luttotelevisione italiana, morto il famoso attore. Il terribile annuncio di Fiorello Come lei stessa ha raccontato, ha lavorato come commessa e ha svolto varie mansioni in settori diversi. Tuttavia, è stata la sua relazione con Bonolis che l’ha resa una figurain Italia. I due si sono conosciuti ...