Salernitana-Inter 0-4 | super Lautaro cala il poker

Leggi su seriea24

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’vince 3-0 sul campo dellacon lo straordinariodinel match valido per la settima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri salgono a 18 punti e mantengono il primato in classifica con il Milan. Larimane a 3 punti dopo la sconfitta maturata nella ripresa:, partito dalla panchina, entra al 54? e segna 4 volte. L’parte con il piede sull’acceleratore e sfiora il gol al 6?. Colpo di testa di Thuram, miracolo di Ochoa che devia. L’attaccante ci riprova all’11’, altro colpo di testa e palla fuori dopo una provvidenziale deviazione di un difensore. La, che ripropone Dia in attacco, fatica a uscire dal bunker. I campani mirano a chiudere gli spazi per resistere alla ...