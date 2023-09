Backdoor43 – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 ottobre 2023)Ripa di Porta Ticinese, 43 – 20143Tel. 02/39562875 Sito Internet:.superbexperience.com Tipologia: cocktail bar Prezzi: 7€ asporto, 15€ consumazione al tavolo Chiusura: mai; aperto solo la sera OFFERTA Il bar più piccolo del mondo si trova a, lungo i Navigli. Visti i posti veramente limitati, è obbligatorio prenotare sul sito dove ci sono tutte le indicazioni per accedere. Una volta entrati vi sembrerà di essere stati catapultati in un classico speakeasy americano, circondati da bottiglie, in un’atmosfera davvero particolare. Se non avete le idee chiare fatevi consigliare dal barman, che, con aria autocompiaciuta, cercherà di soddisfare le vostre richieste. Noi abbiamo assaggiato un Farmily Mule a base di farmily mediterraneo, fresh lime, ginger beer Limestone, fresco e ...