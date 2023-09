Villarreal vs Girona – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilcercherà di mantenere l’imbattibilità nell’inizio della stagione della Liga quando si recherà all’Estadio de la Ceramica per la gara di mercoledì 27 settembre. Mentre ilè attualmente in seconda posizione, ilsi presenta all’incontro infrasettimanale al 12° posto dopo aver raccolto sette punti nelle sei partite di campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha vissuto un inizio di stagione movimentato, che ha incluso un cambio di allenatore dopo che Quique Setien è stato licenziato prima della pausa internazionale in seguito a tre sconfitte in quattro ...