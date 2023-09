Test | Sei pronta ad innamorarti?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Benedetto e maledetto l’amore, che ci inebria di allegria ed eccitazione, ci fa fare progetti importanti, ci travolge di passione, ma ci fa anche star male, ci fa piangere e disperarci. È un sentimento che influenza le scelte, cambia direzione alla vita e regala emozioni uniche. Ma non tutte sono disposte ad accoglierlo a braccia aperte: per motivi diversissimi, c’è chi non ci pensa proprio, c’è chi è indecisa e chi invece si sente disponibile a innamorarsi subito. Se non c’è spazio per l’amore L’amore si può tenere a distanza, per molti motivi. Una delusione cocente, un sentimento non ricambiato, ma anche l’intenzione di stare concentrate su sé stesse (sul lavoro, sui vantaggi della singletudine, su obiettivi importanti) possono settare su Off la propria disponibilità a un love story. Non si è sempre pronte per l’amore: è un sentimento totalizzante, sì, ma se si hanno altre priorità o ...