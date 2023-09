LIVE Inter-Sassuolo 0-0 | approccio positivo | Thuram in serata

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 15? TIRO ALTO DI LAURIENTE’: calcio da fuori del francese, che sorvola però la traversa di Sommer. 14? Lancio da terzo di destra a terzo di sinistra tra Darmian e Bastoni. Poi grande cross di quest’ultimo, manca la deviazione Dimarco. 12? Quarto angolo per l’, nato da un bel duetto tra Barella e Lautaro. 6?INCONTENIBILE!! Mamma mia il francese che scappa via a Viti, poi Consigli lo ribatte sul cross e Lautaro ...