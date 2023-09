Le meduse imparano dalle esperienze passate

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Anche se non hanno un cervello, lepossono imparare, come gli umani,, come i topi e le mosche. E’ quanto affermano in uno studio pubblicato su Current Biology, alcuni ricercatori che hanno “istruito”, la cubo medusa caraibica, la Tripedalia cystophora, a localizzare e superare gli ostacoli. La ricerca, che sfida il comune convincimento che per apprendere,cose più semplici a quelle più complesse, è necessario avere un cervello, tenta di fare luce sulle radici evoluzionistiche dell’apprendimento e della memoria. Non più grande di un’unghia, misura circa 1 cm di diametro per 6–7 mm di lunghezza dell’ombrella, questo piccolo essere gelatinoso ha un apparato visivo complesso con 24 occhi incorporati nel suo piccolo organismo a campana. Vivendo nelle foreste (o ...