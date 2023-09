Lazio-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il turno infrasettimanale prosegue con la sfida tra. I padroni di casa cercheranno in tutti i modi di ottenere il successo per invertire la rotta. I granata, invece, vogliono sfruttare al massimo il loro momento positivo per uscire indenni dall’Olimpico. Ecco, di seguito, ledi, partita valevole per la 6a giornata del campionato di Serie A. La, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 con il Monza, finora ha raccolto soltanto 4 punti. I biancocelesti, pertanto, sono chiamati ad una prova di carattere contro un avversario in ottima forma per ottenere il primo successo stagionale tra le mura amiche e risalire la classifica. Sarri può contare su tutta la rosa a sua disposizione. Dunque, nel solito 4-3-3 in difesa, ...