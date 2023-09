Inter | Mkhitaryan non si tocca Il tandem Frattesi-Barella può attendere

Commenta per primo Oltre a Lautaro l'ha almeno altre tre priorità:, Dimarco e Dumfries : secondo la Gazzetta dello Sport , questi saranno i prossimi tre discorsi di rinnovo affrontati dalla società nerazzurra.Serie A,- Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in TVIl match- Sassuolo, ... Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,, Dimarco; Thuram, ...

Inter, in agenda i rinnovi di Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries: l'obiettivo è blindare i pilastri nerazzurri L'Interista

Questa sera i ragazzi di Dionisi sono attesi dalla capolista a San Siro: l'obiettivo è ripetere l'impresa di sabato ...He did pretty well in France too, bagging 18 goals, before returning for another stint at Inter this summer. 12) Henrikh Mkhitaryan (Arsenal) The Armenian fared little better at Arsenal than he did at ...