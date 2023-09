Erik ten Hag chiede di più ad Alejandro Garnacho dopo il gol della Coppa Carabao

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ten Hag afferma che“non è stato abbastanza bravo” nei suoi precedenti inizi di questa stagioneche l’adolescente del Manchester United ha segnato nella vittoriacontro il Crystal Palace.essersi assicurati la tanto agognata vittoria in Premier League a Burnley sabato sera, i Red Devils hanno vinto per 3-0 contro i londinesi del sud di Roy Hodgson martedì sera. Casemiro ha segnato e poi ha crossato per il gol di Anthony Martial in una serata iniziata dache ha portato in vantaggio i detentorisul taglio di Diogo Dalot. Freddo. ...