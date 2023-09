Bottanuco in lutto per la scomparsa di Matteo Tasca | 35 anni | era consigliere comunale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)per l’improvvisadel, 35compiuti il 16 settembre. Di professione artigiano lattoniere, è stato stroncato da un malore mentre stava lavorando sul tetto di un’abitazione a Tavernola Bergamasca, mercoledì mattina. Il sindaco Rossano Pirola ha postato su Facebook una foto del giovane, senza aggiungere alcuna parola. “Perché di parole in questo momento non ce ne sono – commenta affranto -.era molto attaccato al suo paese e alle sue radici. Era entrato in consiglioa 28e oltre al rapporto professionale tra noi c’era una vera amicizia”. Era stato lo stesso Pirola a celebrare le nozze del ...