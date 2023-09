Torta cremosa al latte | dietetica e con appena 150 calorie a fetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 26 settembre 2023) Ero alla ricerca di unaal, di quelle chela addenti si sciolgono in bocca, morbidissima e golosa. Per me questo genere di dolci è per eccellenza il cibo consolazione. Se sono giù di morale o se mi sento scarica, sono la mia benzina per ripartire. Però, però, in genere contengono troppee quando sono a dieta mi impongo di rinunciarvi a malincuore. Poi ho seguito i consigli di Maria Di Bianco, una nutrizionista molto nota sul web grazie al suo sito “La tua dieta personalizzata”, mi ha consigliato questa versione light e mi ha svoltato l’umore. Pur essendo, infatti, questa ricetta ha un’ottima resa in cottura ed è davvero appagante. Leggera e soffice, apporta150per ogni ...