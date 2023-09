Mara Venier | sbeffeggiata e derisa in pubblico | La conduttrice distrutta dal dolore

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lasi lascia andare ad un’aconfessione sui social: a distanza di anni, non dimentica l’umiliazione patita.è giunta ad un punto di svolta della sua vita, e si prepara ad affrontare un cambiamento epocale nei prossimi mesi. Le numerose illazioni che circolano da anni sul suo conto sembrano aver trovato finalmente riscontro: laveneta ha ammesso di esser pronta a cedere il timone di “Domenica in”, e si dedicherà ad altri progetti televisivi. Domenica 17 settembre la mattatrice ha quindi inaugurato la sua ultima stagione del programma, ed ha spiegato al settimanale “Gente”: “Io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa, però, inevitabilmente è la mia ultima ‘Domenica in’. Inutile girarci ...

"Quanto ti sposi con Enrico Mentana". La domanda a bruciapelo di, durante la puntata di Domenica In di oggi 24 settembre 2023, coglie alla sprovvista Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, compagna del direttore del Tg La7, abbozza un sorriso un po'...Al via la seconda puntata di Domenica In , condotta dadomenica 24 settembre su Rai 1 e ricca di ospiti d'eccezione, tra cui figurano Andrea Piazzolla , ex assistente di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace e in attesa ...

Domenica In, Francesca Fagnani e il matrimonio con Enrico Mentana: la risposta Adnkronos

"Quando ti sposi con Enrico Mentana": Mara Venier spiazza Francesca Fagnani. L'imbarazzo, poi la battuta Today.it

Brigitte Nielsen, ospite di Mara Venier, ripercorre la sua carriera e racconta la gioia di essere diventata mamma nuovamente, oltre i 50 anni ...La televisione italiana è stata scossa da una delle puntate più intense di "Domenica In", il popolare talk show domenicale condotto da Mara Venier. La trasmissione, come sempre, si è dimostrata una mi ...