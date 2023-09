Torino-Roma 1-1 | gol di Lukaku e Zapata

(Di domenica 24 settembre 2023) Pareggio nel posticipo della quinta giornata.a 8 punti,a 5pareggiano 1-1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I giallorossi passano in vantaggio al 68? con Romelu, abile a difendere il pallone e a girarsi con una conclusione che prende in controtempo Vanja Milinkovic Savic. Ilreplica all’85’ con Duvan, a segno con un colpo di testa su punizione di Ilic. Ilsale a 8 punti in classifica, laè a quota 5, staccata già di 10 lunghezze dall’Inter capolista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

