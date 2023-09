Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2023 ore 09 | 15

(Di giovedì 21 settembre 2023)DEL 21 SETTEMBREORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO MOLTO SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA, VEDIAMO NEL DETTAGLIO INIZIANDO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E-FIUMICINO CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCONE NEL TRATTO CASILINA-ARDEATINA. SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA VEIENTANA A TIBURTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E LAURENTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. LE CODE CONTINUANO AD INTERESSARE ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA ...

...l'esecuzione degli interventi sarà necessario adottare un provvedimento di modifica della. - gli stalli riservati ai motocicli in prossimità dell'intersezione con la Via, fronte a ...Per quanto riguarda la- prosegue Barbato che stamattina si è recata presso il cantiere di piazza Pia - sosteniamo la proposta avanzata dagli astanti di riaprire un tratto della via della ...

Viabilità Roma: da stasera lavori nella galleria PASA Radio Colonna