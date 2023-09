Simone Biles da record | parteciperà al sesto Mondiale ginnastica artistica per gli Usa

(Di giovedì 21 settembre 2023) La ginnasta si è assicurata un posto nella squadra che gareggerà ad Anversa, in Belgio, dal 30 settembre all'8 ottobre Nuovoper la star dellachealcampionatoper gli Stati Uniti dopo essersi assicurata un posto nella squadra che gareggerà ad Anversa, in Belgio, dal 30 settembre all’8 ottobre. Ora è l’unica donna americana mai selezionata per sei squadre per il campionato. La 25 volte medagliatornerà nella città belga un decennio dopo il suo debuttonel 2013, quando vinse l’oro nell’all-around e corpo libero. “Penso che il cerchio si chiuda. Sono andata ad Anversa nel 2013, quindi ora andarci nel 2023 è ...

