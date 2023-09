Sanchez in Real Sociedad-Inter rianima il gioco della squadra

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alexiscon laha dato una svolta alla manovra dell’. Inzaghi lo ha mandato in campo da trequartista, e il cileno ha trovato nuovi spazi. INGRESSO CHE CAMBIA ILha trovato una svolta con l’ingresso di. Inzaghi ha mandato il campo il cileno schierandolo insieme a Thuram e Lautaro Martinez. Da trequartista, libero di svariare. E il numero 70 ha cambiato il, permettendo gli ultimi arrembranti quindici minuti. SPAZI SULLA TREQUARTI – Questa è la mappa dei tocchi del numero 70 presa da Whoscored:, subentrato al minuto 69, ha permesso finalmente alla manovra di trovare uno sbocco ...

Un'Inter non esaltante acciuffa il pareggio nel finale contro laSociedad: l'analisi dalla Reale Arena di San Sebastián di Davide ...(25' st) 6.5 Ha voglia e scompiglia i piani tattici degli spagnoli. Carlos Augusto 6.5 Debutto in Champions, non sfigura su Kubo e spinge nel finale. Arnautovic 4 Prestazione a dir poco ...

Hasta antes de su entrada, el equipo italiano perdía 1-0 y se veía muy mal. El delantero chileno y otros tres cambios le dieron otro aire a la escuadra que dirige Simone Inzaghi. Más tarde llegó el ...