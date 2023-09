(Di giovedì 21 settembre 2023) Lucianosi è qualificato per idi finale del challenger cileno di(130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 63 62 il brasiliano Eduardo Ribeiro (348). Ai...

Lucianosi è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di(130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 63 62 il brasiliano Eduardo Ribeiro (348). Ai quarti...Nel Challenger cileno di(130.000 dollari di montepremi) in campo negli ottavi Luciano. Nel Challenger di Sibiu, in Romania, ieri successi in primo turno per Edoardo Lavagno e ...

Antofagasta: Darderi ai quarti Tiscali

Antofagasta: Darderi unico italiano al via Tiscali

Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di Antofagasta (130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 63 62 il brasiliano Eduardo Ribeiro (348). Ai quarti ...El “León” se impuso en dos sets al brasileño Pedro Boscardín Dias para meterse entre los 8 mejores del cuadro en el norte del país.