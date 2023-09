MotoGP | quando la prossima gara? GP India 2023 | programma | orari | tv | calendario 22-24 settembre

(Di domenica 10 settembre 2023) Ci sarà una settimana di pausa per il Motomondiale, dopodiché comincerà un periodo caratterizzato dal ritmo frenetico. Dei 10 weekend che vanno dal 22-24al 24-26 novembre, ben 8 sono occupati da un Gran Premio! La forsennata parte finale della stagione accenderà la propria miccia in un contesto del tutto inedito, ovvero il Buddh International Circuit, dove domenica 24andrà in scena il Gran Premio d’. L’autodromo è stato edificato tra il 2007 e il 2011 nei pressi di Greater Noida, ovvero la parte più meridionale dell’enorme agglomerato urbano che costituisce la megalopoli di New Delhi. Il tracciato è stato concepito con l’obiettivo di portare la F1 in. Missione compiuta, perché si sono corse tre edizioni del GP prima che gli organizzatori dovessero fronteggiare una serie di cause legali ...

Vietti l'ha inseguito, dando fondo a tutto, sul filo di un distacco che non è mai sceso sotto i sette decimi, tranne che al quindicesimo giro,Acosta ha sbagliato, e lui s'è avvicinato fino a ...Sul podio sale anche Alonso Lopez, mai in gara per qualcosa di più del terzo posto da, all'ottavo in giro, si è steso Aron Canet. Quarto, con una gara in rimonta, Tony Arbolino , un passo in ......il motivo per cui tutti sono qui e portare subito in pista tutti gli appassionati della, è ... quest'anno ci sono stati il 20% in più gli ingressi acquistati rispetto allo scorso annosi ...

MotoGP, oggi il GP San Marino a Misano: orari tv e ultime news Sky Sport

Alle ore 14.00 del 10 settembre scatterà il Gran Premio di San Marino di MotoGP, dodicesimo dei venti atti di una stagione che sta entrando nella propria fase cruciale. Tenendo in considerazione la gi ...Vietti resta con Acosta per tre quarti di gara prima di alzare bandiera bianca. 4° Arbolino dietro a Lopez. In Moto 3 stupisce ancora il rookie Alonso ...