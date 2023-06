ELIO E LE STORIE TESE da ottobre tornano in tour!

(Di sabato 10 giugno 2023) Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), ELIO E LErisolvono il problema tornando nei teatri da, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo “MI RESTA UN SOLO DENTE E CERCO DI RIAVVITARLO“. Queste le date del tour: 5 e 6a Genova – Teatro Politeama 7a Sanremo (Imperia) – Teatro Ariston 10 e 11a Ravenna – Teatro Alighieri 12 e 13a Roma – Teatro Brancaccio 20a Ancona – Teatro Le Muse 21a Pescara – Teatro Massimo 27a Trento – Auditorium Santa Chiara 31e 1 novembre ...

