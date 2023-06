Calcio | Fiorentina Commisso Stagione positiva | avanti con Italiano

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 giugno 2023) "Il mister non ha mai chiesto di andar via, abbiamo parlato del nostro futuro", spiega il numero 1 viola FIRENZE - "E' stata unaper certi versi eccellente, pur avendo perso due finali. Anche ieri sono stato a vedere la Primavera, anche lì siamo arrivati fino in fondo, peccato per