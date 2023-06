Ariana Sutton suicida a 36 anni nove giorni dopo avere dato alla luce due gemelli

(Di sabato 10 giugno 2023)si è tolta la vita il 31 maggio 2023 nella sua casa di Norton, 40 miglia a sud-ovest di Boston, negli Stati Uniti, a soli 36. La donna, che era già mamma di una bambina di quattro, avevasoloprima due, Rowan e Everly. A spingerla a compiere l’estremo gesto, come rivelato dai suoi familiari più cari, è stata la depressione post partum, problema di cui lei aveva sofferto anche in occasione della nascita della sua primogenita, Melody Ki, al punto tale da rivolgersi in più occasioni alle cure del pronto soccorso. Sia lei sia l’uomo con cui era sposata, Tyler, un ufficiale di polizia, temevano che l’episodio potesse presentarsi nuovamente, proprio per questo ...

Si è tolta la vita nella sua casa, nove giorni dopo aver portato a termine la seconda gravidanza, festeggiata con la nascita di due gemellini, un maschietto e una femminuccia.La mamma di una bambina di 4 anni anni si è tolta la vita nove giorni dopo aver portato a termine la seconda gravidanza, festeggiata con la nascita di due gemelli. La ...