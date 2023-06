Ascolti tv ieri | boom Tv8 e Chi l' ha Visto | flop New Amsterdam Teche Rai1 male

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Come riportano glitv di, mercoledì 7 giugno 2023, la prima serata è stata finta da Tv8 con la finale di Conference League Fiorentina-West Ham seguita da 3.411.000 spettatori pari al 17.5%. Seconda rete nazionale Rai3 Chi l'hada un netto di 2.039.000 spettatori con il 12.3%.il debutto della nuova stagione di Newsu Canale 5: 1.223.000 spettatori, 7.9% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali:Sognando Parigi 1.980.000, 10.5% Rai2 The Good Doctor 810.000, 4.2% Italia 1 The Great Wall 964.000, 5% Rete 4 Zona Bianca 648.000, 4.6% La7 Atlantide Album 438.000, 3.2%. Nove Viva l'Italia 392.000, 2.2%. IN AGGIORNAMENTO