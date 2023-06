Fiorentina-West Ham | Finale Conference League 2023 | data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 5 giugno 2023) Laè pronta per il grande appuntamento. La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano, infatti, si rimbocca le maniche in vista della storicadella. La partita che metterà la Viola contro ilHam si giocherà, infatti, mercoledì 7 giugno alle ore 21.00 alla Eden Aréna di Praga. Si annuncia un match davvero equilibrato e per nulla scontato, con Cabral e compagni che cercheranno di mettere le mani sulla seconda coppa europea della loro storia, Gli Hammers, che hanno vissuto una annata non semplice in Premier, salvandosi solamente nelle ultime giornate, hanno a disposizione diversi giocatori importanti, su tutti Paquetà e Rice. La, vuole continuare nel suo ottimo momento e puntare su un gioco ...

«Ho già parlato con Antonin Barak e gli ho spiegato cosa abbia voluto dire per Firenze perdere quella finale di 33 anni fa. Ricordo tutto come se fosse oggi…».