Tabellone Playoff Serie B | semifinali e finale Calendario | accoppiamenti | programma | orari | tv e streaming

(Di domenica 28 maggio 2023) Il turno preliminare diB ha dato i suoi verdetti che hanno rispettato l’andamento del campionato. Nella sfida tra sesta contro settima, il Sudtirol è riuscito a vincere grazie a un gol di Daniele Casiraghi all’89’. È stata una partita molto difficile per il Sudtirol, i calabresi sono andati molto vicini al gol soprattutto con Canotto, ma alla fine la squadra dell’Alto Adige è riuscita a passare il turno. L’altra partita è stata meno complicata per la quinta in classifica, il Cagliari, contro l’ottava, il Venezia. Gianluca Lapadula, ancora un lusso in questa categoria, ha segnato due gol in quattro minuti tra il 14’ e il 18’ e il Cagliari ha poi controllato gli attacchi veneziani. Nicholas Pierini è riuscito ad accorciare le distanze al 52’, ma i cagliaritani non hanno mai sofferto troppo e messo in pericolo il passaggio del turno. Tutta la...