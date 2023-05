Roland Garros 2023 | Matteo Arnaldi | “Teso all’inizio | l’esperienza dell’ultimo periodo mi ha aiutato”

(Di domenica 28 maggio 2023) Un risultato frutto delha potuto festeggiare la sua prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam. Nel primo turno delil ligure ha sconfitto il colombiano il colombiano Daniel Elahi Galan (n.90 del ranking) con il punteggio di 2-6 6-3 6-0 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Grande felicità e stanchezza al termine del confronto, non a casoha parlato alla stampa italiana presente, con ancora in mano una barra proteica che non aveva avuto il tempo di mangiare. Una partenza tentennante e un primo set perso malamente, da attribuire al nervosismo legato all’occasione importante: “Ero partito un po’, ci sta, era la prima partita in un main ...

Lorenzo Sonego chiude una strepitosa prima giornata del Roland Garros portando il bilancio azzurro a cinque vittorie e zero sconfitte. Dopo ...(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Giornata positivi sui campi del Roland Garros anche per Lorenzo Sonego, che passa al secondo turno dopo aver battuto lo statunitense Ben Shelton, numero 35 del mondo, per 6-4 ...