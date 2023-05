Nasce “Generazione Ventotene” | un’associazione under 30 per l’Europa di domani

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 28 maggio 2023) Roma – In queste ore, presso la sede del Parlamento europeo in Italia, è stata presentata, l’associazione di giovani30 nata per promuovere i valori del Manifesto del 1941 scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e impegnarsi nella costruzione deldel futuro. Ad aprire i lavori è stato il presidente Roman Pastore, che ha presentato gli obiettivi die i percorsi ritenuti fondamentali dai giovani per imporsi come protagonisti e fautori del dialogo che attendesulle sfide del. A seguire l’eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, ha posto al centro del suo intervento l’obiettivo di costruire un forza liberal-democratica in Italia e il rafforzamento della sovranità europea. Nel ...