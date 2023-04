Sezze Arrestato con un chilo di cocaina | uomo sospettato di custodire la droga per i narcotrafficanti

Leggi su temporeale.info

(Di domenica 2 aprile 2023)– Undi 52 anni diè statodalla Guardia di Finanza per traffico di. L’, identificato come R.D.L., è stato scoperto in compagnia di un individuo noto alle forze di polizia e sottoposto a controlli, tra cui una perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di une L'articolo Temporeale Quotidiano.