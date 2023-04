L’INTEGRITY TOUR A TRENTO31 Marzo 2023

Leggi su seriea24

(Di domenica 2 aprile 2023) Trento, 31. Ha fatto tappa a Trentodella Lega Pro, giunto alla sua dodicesima edizione. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Sportradar AG per contrastare il fenomeno del match fixing, sta proseguendo con determinazione il suo percorso formativo, fornendo agli atleti tutte le informazioni utili e gli strumenti per difendersi dalle frodi sportive. All’incontro, tenutosi questa mattina nella sede della “Cassa di Trento” partner dell’AC Trento e rivolto alla prima squadra, hanno partecipato Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, l’Avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG e Paolo Bianchet, Referente AIC per il nord Italia. “Questi incontri sono importanti, si riesce a conoscere molte piccole sfumature perché sono argomenti delicati ...