De Laurentiis contro RedBird | la sfida tra modelli economici

Stasera comincia la lunga sfida tra Napoli e Milan. Il primo round, al Maradona, è per il campionato. Poi il doppio scontro dei quarti di Champions. Tutto nel giro di sedici giorni, fino al 18 aprile. ......al Maradonail Milan. Victor Osimhen è tornato dalla Nazionale con una lesione distrattiva all'adduttore. A dettare i tempi di recupero è stato nei giorni scorsi il presidente De......e il timore è che il 9 azzurro non riesca ad essere presente per l'andata dei quarti di finale di Championsil Milan in programma il 12 aprile. Un rischio confermato anche da De, ...

Napoli-Milan, De Laurentiis contro la Uefa: «Ridicolo il derby in Champions League» ilmattino.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'assemblea di Lega, ha parlato delle prossime sfide contro il Milan: "Sono partite dove il risultato è ...NAPOLI - “L’assenza di Osimhen è sicuramente pesante, è inutile girarci intorno. Ma Pioli ha ragione: senza Victor, abbiamo sempre vinto. La squadra prova a ...