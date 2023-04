Whatsapp si rinnova, funzioni per i messaggi e gli audio e nuova app su Windows (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Whatsapp è in continua evoluzione, infatti la società sta lavorando per implementare una serie di nuove funzionalità che usciranno nei prossimi mesi. Questi aggiornamenti provengono da WAbetainfo, che tiene traccia di tutti gli ultimi sviluppi dell’app. Secondo quanto riportato, l’app consentirà presto di modificare i messaggi oltre a nuove features per gli audio. Infatti ,presto sarai in grado di correggere facilmente gli errori o aggiungere ulteriori informazioni a messaggi specifici senza eliminarli. La società dovrebbe fornire una finestra di 15 secondi per modificare i messaggi inviati. Se modifichi un messaggio, verrà contrassegnato con un’etichetta “modificato” all’interno della chat. In più, presto potrai bloccare i messaggi all’interno di una ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroidè in continua evoluzione, infatti la società sta lavorando per implementare una serie di nuove funzionalità che usciranno nei prossimi mesi. Questi aggiornamenti provengono da WAbetainfo, che tiene traccia di tutti gli ultimi sviluppi dell’app. Secondo quanto riportato, l’app consentirà presto di modificare ioltre a nuove features per gli. Infatti ,presto sarai in grado di correggere facilmente gli errori o aggiungere ulteriori informazioni aspecifici senza eliminarli. La società dovrebbe fornire una finestra di 15 secondi per modificare iinviati. Se modifichi uno, verrà contrassegnato con un’etichetta “modificato” all’interno della chat. In più, presto potrai bloccare iall’interno di una ...

