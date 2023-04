WhatsApp pronto ad introdurre le newsletter (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è conosciuta in tutto il mondo per la sua versatilità. Essa può infatti essere utilizzata su smartphone, tablet e PC. La piattaforma, di proprietà di Meta, propone periodicamente delle novità sia dal punto di vista grafico che da quello delle funzionalità. Dopo l’avvento delle community, vediamo un’interessante novità in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli. WhatsApp vuole introdurre le newsletter WhatsApp si prepara ad accogliere la funzionalità per la creazione di newsletter. Queste newsletter sarebbero delle chat alle quali ci si potrà iscrivere, e sulle quali i creatori potranno creare contenuti per raggiungere istantaneamente tutti gli iscritti. Sarà possibile scegliere un nome ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid La piattaforma di messaggistica istantaneaè conosciuta in tutto il mondo per la sua versatilità. Essa può infatti essere utilizzata su smartphone, tablet e PC. La piattaforma, di proprietà di Meta, propone periodicamente delle novità sia dal punto di vista grafico che da quello delle funzionalità. Dopo l’avvento delle community, vediamo un’interessante novità in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.vuolelesi prepara ad accogliere la funzionalità per la creazione di. Questesarebbero delle chat alle quali ci si potrà iscrivere, e sulle quali i creatori potranno creare contenuti per raggiungere istantaneamente tutti gli iscritti. Sarà possibile scegliere un nome ...

