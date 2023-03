Serie A | De Laurentiis | “Finché non cambiamo la UEFA | saremo tutti schiavi di un ministero del calcio”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 17:06:02 Giorni caldissimi per ilitaliano! El italiano Aurelio De, presidente del Napoli, addebitato questo venerdì contro ilper il modo di organizzare questa fase finale di Champions League, in cui si affronteranno due squadre italiane. Ed è che in aggiunta a questi due sfide ‘Champions’, Napoli e Milan si incontreranno questa domenica inAche renderà tre giochi nello stesso mese. “Questi sono i problemi di unainsensata, perché figurati se avessimo fatto una quarta partita di Coppa Italia contro il Milan, sarebbe stato ridicolo. Così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra”, ha detto Deal termine dell’Assemblea diA. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra ‘europea’ e il ...